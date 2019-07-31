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دبلوماسيون ألمان في رام الله يعتذرون عن إعجابهم بتغريدات "معادية لسامية"

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دبلوماسيون ألمان في رام الله يعتذرون عن إعجابهم بتغريدات
Reuters Mohamad Torokman
رام الله
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اعتذرت البعثة الدبلوماسية الألمانية في مدينة رام الله بالضفة الغربية عن الإعجاب الذي أبدته في "تويتر" على تغريدات "معادية للسامية".

وكتب الممثلية الدبلوماسية على صفحتها في "تويتر": "نعتذر بكل إخلاص عن جنحة ارتكبت من خلال هذه الصفحة. وقد اتخذت الممثلية الألمانية في رام الله ووزارة الخارجية الألمانية إجراءات تضمن عدم تكرار ذلك في المستقبل".

وأفاد موقع "Bild" سابقا بأن البعثة الدبلوماسية الألمانية في رام الله كانت تبدي إعجابها في "تويتر" على بعض التغريدات، وبينها تسجيل فيديو يظهر لحظة هجوم نساء مسنات على جنود إسرائيليين، أو بيان مفاده أن إسرائيل لا تحترم إلا احتفالاتها الدينية".

وذكر "Bild" أن وزارة الخارجية الألمانية اتخذت إجراءات تأديبية ضد مدير البعثة الدبلوماسية الألمانية في رام الله، كريستيان كليجيس، ودبلوماسي آخر دون ذكر اسمه. وفي الوقت ذاته لم تعلن الوزارة عن طبيعة هذه الإجراءات.

وقالت الخارجية الألمانية: "يتطلب العمل لصالح المصلحة الدبلوماسية اهتماما خاصا بالعلاقات النادرة التي تربط ألمانيا بإسرائيل، ومسؤولية ألمانيا عن جرائم الهوليكوست".

المصدر: نوفوستي

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