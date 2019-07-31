الصين تؤكد عودة الإيغور المحتجزين للاندماج في المجتمع

قال مسؤول كبير من منطقة شينغيانغ الصينية، إن معظم من تم إرسالهم إلى "مراكز التدريب المهني" في المنطقة "عادوا للمجتمع" ولكنه امتنع عن تحديد عدد من تم احتجازهم في السنوات الأخيرة.

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وأوضح الكين تونياز نائب رئيس منطقة شينغيانغ عندما سئل خلال لقاء مع الصحفيين في بكين عن عدد المحتجزين في تلك المراكز، أن العدد "متحرك" وأن معظمهم "نجح في الالتحاق بوظائف".

وأضاف: "حاليا معظم الناس تلقوا تدريبا، وعادوا بالفعل للمجتمع ولديارهم".

ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء، إن ما لا يقل عن مليون شخص من الإيغور المسلمين وأفراد من أقليات مسلمة أخرى، احتجزوا في المعسكرات في تلك المنطقة الواقعة بغرب الصين.

وتصف الصين هذه المعسكرات بأنها مراكز للتدريب المهني للمساعدة في وقف التطرف الديني، وتعليم مهارات عمل جديدة.

ولم تعلن الصين أرقاما مفصلة عن عدد الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى المعسكرات، وتفرض السلطات قيودا على إمكانية دخول محققين مستقلين لهذه المعسكرات.

المصدر: رويترز