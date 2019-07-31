مقتل 34 شخصا بانفجار لغم في حافلة بأفغانستان

قتل 34 شخصا بينهم نساء وأطفال اليوم الأربعاء، بانفجار لغم في حافلة على الطريق بين هيرات وقندهار بأفغانستان.

إقرأ المزيد

وقال معاون المتحدث باسم حاكم هيرات مهيب فيضي إن: "34 مسافرا استشهدوا وأصيب 17 آخرين في الحادثة".

وأوضح فيضي بأن الانفجار وقع أثناء مرور حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة وتقل مسافرين من ولاية هيرات نحو العاصمة الأفغانية كابول.

وقامت السلطات المحلية في الولاية بمساعدة أهالي المنطقة بإجلاء القتلى والمصابين إلى مشافي مدينة هيرات.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم. وينشط مقاتلو حركة "طالبان" في المنطقة، ويستخدمون القنابل المزروعة على الطرق لاستهداف المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن الأفغانية، لكن يصبح أحيانا المدنيون هم الضحايا.

المصدر: وكالات