قائد الحرس الثوري يفاجئ المسافرين في مطار الأهواز (صور)

فاجأ قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، المسافرين المنتظرين في صالة مطار مدينة الأهواز، بالجلوس بينهم وانتظار موعد طائرته كأي مواطن عادي.

وأظهرت الصور التي تناقلها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سلامي جالسا بين المسافرين، من دون مرافقة عسكرية أو أمنية ظاهرة، حيث انتظر رحلته من إقليم خوزستان إلى طهران، بعدما تفقد المناطق التي ضربتها الفيضانات.

ولاقت مبادرة سلامي "استحسان الإيرانيين الذين أشادوا بها"، وفق ما أفادت وكالة أنباء "فارس".

فارس

وكان سلامي تفقد خلال الأيام القليلة الماضية المناطق التي ضربتها الفيضانات في مقاطعة خوزستان، وتابع التحضيرات لإعادة الإعمار والإسكان.

وأدت الفيضانات التي تغمر القرى في جنوب إيران إلى مقتل نحو 70 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن أضرار كبيرة لحقت بالمنازل والسيارات والمرافق العامة والمزارع.

المصدر: "فارس"+ وكالات