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شرطة ماليزيا تشكو كثرة المدمنين في صفوفها

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شرطة ماليزيا تشكو كثرة المدمنين في صفوفها
AFP
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أقرت الشرطة الماليزية بأنها تواجه صعوبة بالغة في مكافحة تعاطي المخدرات، لأن هناك الكثير من المدمنين في صفوفها، خاصة على عقار "الميثامفيتامين".

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بادور،: "نشهد ارتفاع عدد المدمنين إلى مثليه.. ليس فقط بين المواطنين العاديين وإنما بين رجالنا.. كل أسبوع نكتشف ونعتقل من رجالنا مدمنين على (الميث)".

وأوضح أن الشرطة تتخذ إجراءات ضد المدمنين في صفوفها، لكن المشكلة كانت كبيرة للغاية.

وتقول السلطات إن ماليزيا نقطة عبور رئيسية للمخدرات، حيث ضبطت الشرطة خلال العام الماضي كميات قياسية من الميث الكريستالي، أو ما يعرف محلياً باسم (شابو)، جاء معظمها من ميانمار.

وتفيد تقديرات وكالة مكافحة المخدرات الماليزية، بأن عدد المدمنين في البلاد بلغ 25267 مدمنا العام الماضي، في تراجع بسيط عن العدد في 2017، لكنه يقل كثيرا عن العدد في 2016 الذي بلغ قرابة 31 ألفا.

المصدر: وكالات 

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