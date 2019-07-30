الأمم المتحدة تنشر حصيلة ضحايا الصراع في أفغانستان هذا العام

أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) بمقتل 1366 مدنيا، وجرح 2446 في أفغانستان منذ بداية عام 2019.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة أن 3812 مدنيا تضرروا في أفغانستان في الفترة بين 1 يناير و30 يونيو من العام الجاري، أي أقل بمقدار 27% مما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت البعثة في الوقت ذاته ازديادا لعدد الوفيات بين المدنيين في الشهر الأخير.

وأضاف البيان: "تعترف البعثة بأن الطرفين أعلنا عن جهودهما الهادفة لتخفيض عدد القتلى بين المدنيين، غير أن هذه الجهود ليست كافية. ويجب العمل أكثر بكثير".

وأشار إلى أن معظم المدنيين (52%) قتلوا على يد القوات المناهضة للحكومة في البلاد وخاصة بسبب أعمال حركة "طالبان" وتنظيم داعش وغيرهما من المنظمات الإرهابية. لكن عدد المدنيين القتلى نتيجة أعمال القوات الموالية للحكومة ازداد في الأشهر الأخيرة وتجاوز عدد القتلى على يد المسلحين.

وتابع البيان أن العمليات العسكرية البرية لا تزال سببا رئيسيا لمقتل الناس، كما يتم قتل المدنيين جراء العمليات الجوية التي تجريها القوات الحكومية.

المصدر: نوفوستي