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مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تجاوز فيتو ترامب ضد حظر بيع أسلحة للسعودية

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مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تجاوز فيتو ترامب ضد حظر بيع أسلحة للسعودية
Reuters
مجلس الشيوخ
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أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الاثنين، في تجاوز الفيتو الذي فرضه سابقا الرئيس، دونالد ترامب، على تشريع يحظر بيع أسلحة أمريكية للسعودية.

وأظهرت نتائج التصويت أن أنصار تجاوز الفيتو لم يحصلوا على ثلثي الأصوات الضرورية لذلك.

يذكر أن خمسة من 53 سيناتورا جمهوريا في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح تجاوز الفيتو، فيما امتنع 15 من أعضاء المجلس عن التصويت.

المصدر: رويترز

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