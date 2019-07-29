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تطور في قضية "اغتصاب جماعي" لبريطانية في قبرص

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تطور في قضية
Reuters
سيارة الشرطة القبرصية التي نقلت السياح الإسرائيليين بعد اتهامهم بالاغتصاب
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 أجلت محكمة في قبرص جلسة استماع لامرأة بريطانية، يشتبه في أنها اتهمت زورا 12 مراهقا إسرائيليا باغتصابها، وذلك لعدم حضور محاميها للجلسة.

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واعتقلت السلطات القبرصية أمس الأحد البريطانية البالغة من العمر 19 عاما إثر الشك في أنها قدمت ادعاء كاذبا بشأن تعرضها لاغتصاب جماعي.

وأطلق سراح جميع المراهقين المعتقلين على ذمة القضية، التي قيل إنها وقعت في أحد فنادق منتجع آيا نابا في 17 يوليو.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها تقدم الدعم والمساعدة للمرأة وعائلتها بعد اعتقالها في قبرص.

المصدر: رويترز

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