بومبيو: لدينا حوار استراتيجي مع بوتين ونعمل على مسألة الحد من التسليح ونأمل بانضمام الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن لدى "الولايات المتحدة حوارا استراتيجيا مع الرئيس الروسي.

ولفت إلى أن واشنطن تعمل مع موسكو على مسألة الحد من التسليح، وتأمل بانضمام الصين إلى المحادثات.

وقال بومبيو إن على الدول أن تتعاون مع الولايات المتحدة من أجل حماية مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع بريطانيا لحل أزمة الناقلة المحتجزة لدى طهران.

وإذ أشار بومبيو خلال المنتدى الاقتصادي في واشنطن إلى أن بلاده ملتزمة بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا، قال إن واشنطن ولندن تدرسان آلية لمنع إيران من احتجاز ناقلات النفط في المستقبل.

يتبع..