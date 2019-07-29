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ألمانيا.. رجل يدفع امرأة وابنها أمام قطار ما أودى بحياة الطفل

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ألمانيا.. رجل يدفع امرأة وابنها أمام قطار ما أودى بحياة الطفل
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مقتل طفل دفعه رجل أمام قطار في مدينة فرانكفورت أم ماين الألمانية
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لقي طفل مصرعه بعد أن دفعه رجل هو وأمه أمام قطار في مدينة فرانكفورت أم ماين الألمانية، صباح اليوم الاثنين.

وأفاد موقع "Hessenschau" الإخباري، نقلا عن الشرطة، بأن رجلا مجهولا دفع طفلا أمام قطار "ICE" السريع، ما أسفر عن مصرعه في مكان الحادث.

وقال شهود عيان إن رجلا يرتدي لباسا داكن اللون دفع الطفل ولاذ بالفرار، لكنه أُوقف بعد وقت وجيز.

وهناك تقارير أمنية تفيد بأن الرجل حاول دفع شخص ثالث إلى سكة الحديد.

وأوردت شرطة مدينة فرانكفورت، عبر صفحتها في "تويتر"، أن المشتبه به يحمل جنسية إريتريا.

وأكدت متحدثة باسم شرطة ولاية هيسن أن الرجل المشتبه بارتكابه الجريمة أوقف في مبنى المحطة.

وأوضحت أن الشرطة تنطلق من فرضية أن ما حدث جريمة قتل. وتابعت: "وفقا لشهود عيان، فإن رجلا أربعينيا دفع أمام القطار القادم امرأة وابنها البالغ من العمر 8 سنوات. وتم إنقاذ المرأة".

وأضافت أن الشرطة تستجوب الرجل الذي لا تزال دوافعه مجهولة.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة، أنه لم تكن هناك على ما يبدو أي علاقة بين الرجل المشتبه بارتكابه الجريمة والمرأة وطفلها.

وقالت أيضا إن والدة الطفل القتيل نقلت إلى المستشفى وتم استجوابها هي الأخرى، دون ورود معلومات عن طبيعة إصاباتها.

ولفتت وسائل إعلام إلى أن الحادث هو الثاني من هذا النوع في ألمانيا خلال الأسبوعين الأخيرين. ففي 20 يوليو، لقيت امرأة في الـ 34 من عمرها مصرعها متأثرة بجروحها بعد أن دُفعت أمام قطار محلي في ولاية شمال الراين-وستفاليا.

واعتقلت الشرطة رجلا (28) عاما للاشتباه بقتلها.

المصدر: وكالات

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