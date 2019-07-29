جونسون يحاول كسر مقاومة اسكتلندا لـ "بريكست بلا اتفاق" بـ 300 مليون جنيه

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، تحديا صعبا، إذ يلتقي في إدنبورغ رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، للدفاع عن خططه بشأن إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وتصاعد التوتر بين جونسون وستيرجن في الأيام الأخيرة، حيث أبدت رئيسة الحكومة الاسكتلندية معارضتها المبدئية الشديدة لخطط رئيس الوزراء الجديد، الذي ينوي الانسحاب من التكتل الأوروبي دون أي اتفاق إذا لم تتوصل لندن وبروكسل إلى تفاهم بهذا الشأن.

وشددت ستيرجن قبيل الاجتماع على أنها ستتحدى جونسون في هذا الأمر، قائلة: "الشعب الاسكتلندي لم يصوت لصالح حكومة المحافظين هذه ورئيس الوزراء الجديد هذا، ولم يصوت لصالح بريكست وبالتأكيد لم يصوت لصالح (بريكست بلا اتفاق) الكارثي الذي يخطط له بوريس جونسون".

واتهمت ستيرجن حكومة لندن بتجاهل مواقف اسكتلندا على طول عملية "بريكست"، قائلة إن جونسون شكل حكومته من المحافظين دعاة الخط المتشدد للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ودعت رئيسة الوزراء الاسكتلنديين إلى الوقوف صفا واحدا لإجبار حكومة لندن على وقف "جر البلاد إلى كارثة".

كما سيلتقي جونسون في إدنبورغ روث دافيدسون، زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي، وهو ثاني أكبر قوة في البرلمان الإقليمي، والتي سبق أن أعربت أيضا عن رفضها لخطط "بريكست بلا اتفاق".

من جانبه، طالب وزير الخارجية في حكومة جونسون، دومينيك راب، في تصريح لـ "بي بي سي"، الاسكتلنديين بقبول إرادة المملكة المتحدة بأكملها، والتي تعكسها نتائج الاستفتاء الشعبي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشار راب إلى أن حكومة لندن تتخذ إجراءات لمساعدة جميع مناطق المملكة في التعامل مع ما سيجلبه "بريكست بلا اتفاق" إليها من تداعيات اقتصادية، وخصصت ضمن إطار هذه المساعي 300 مليون جنيه إضافي (نحو 370 مليون دولار) لحكومة اسكتلندا.

وطالب جونسون الذي تولى مقاليد الحكم الأسبوع الماضي جميع أعضاء حكومته بدعم خططه لتعليق عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 31 أكتوبر المقبل، بغض النظر عما إذا كانت لندن ستتوصل إلى اتفاق بشأن شروط الانسحاب مع بروكسل.

المصدر: تايمز