كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية عن وجود صلة بين وزيرة الداخلية الجديدة في المملكة المتحدة، بريتي باتيل، ومجموعة شركات بن لادن السعودية.

وأفادت الصحيفة اليوم الاثنين بأن باتيل، التي لم تتول أي مناصب وزارية منذ 20 شهرا قبل تعيينها مؤخرا في إحدى أبرز الحقائب في حكومة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، كانت في الشهر الماضي، ضيفة لثلاثة أيام على رجل الأعمال السعودي مازن الصواف الذي كان يعد على مدى سنين وسيطا بين مجموعة بن لادن (إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم العربي) والشركات الغربية، في مهرجان Royal Ascot الملكي البريطاني لمسابقات الخيول.

وأشارت "تايمز" إلى أن مازن الصواف كان على مدى سنين مستشارا مقربا لبكر بن لادن، رجل الأعمال ورئيس مجموعة بن لادن السابق، وتزوج من أخت غير شقيقة لزعيم تنظيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن.

وأكدت باتيل في سجل الاهتمامات لأعضاء مجلس العموم أن استضافتها في المهرجان الملكي البريطاني كلفت ثلاثة آلاف جنيه استرليني، كما استضاف الصواف أيضا في المهرجان النائب المحافظ الآخر المعروف بمواقفه الداعمة للسعودية، دانييل كاوشينسكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن باتيل اضطرت إلى ترك منصب وزيرة التنمية الدولية في نوفمبر 2017، لعقد اجتماعات غير مرخص بها مع سياسيين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي مايو الماضي، تولت باتيل منصب المستشار الاستراتيجي في شركة Viasat الأمريكية التي تبيع أجهزة اتصالات متطورة تستخدم على وجه الخصوص في مقاتلات "إف-35" والسفن الحربية والوحدات البرية للجيش البريطاني.

المصدر: تايمز