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طهران: سنرد بالمثل على أي إشارة سعودية إيجابية

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طهران: سنرد بالمثل على أي إشارة سعودية إيجابية
farsnews.com
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس الموسوي
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وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريح سفير السعودية بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، بشأن إنهاء حرب اليمن بأنه "إشارة إيجابية"، مؤكدة أن "رد إيران سيكون إيجابيا عليه".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، في مؤتمر صحافي أسبوعي اليوم الاثنين، إن "رد إيران سيكون إيجابيا على أي إشارة سعودية إيجابية"، مشيرا إلى أن بلاده "دعت مرارا وتكرارا إلى حل القضايا بين دول المنطقة من خلال الحوار ومن دون شروط مسبقة".

 وأعرب الموسوي عن "ترحيب طهران بأي جهود للتقريب بين الدول الإسلامية، لأنها تعتقد أن هناك مصالح كبرى مشتركة"، مضيفا أن "هذه المصالح تتطلب من دول المنطقة أن تضع خلافاتها جانبا، وهو أمر جيد بالنسبة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بحيث تمنع الدول الأخرى وبعض الأنظمة غير الشرعية من استغلال هذه الخلافات والاستفادة من هذه الفجوة".

وكان السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أكد أن الرياض لا تريد أي حرب مع طهران في أي مكان، مشددا على أن أزمة اليمن آن لها أن تنتهي، ومشددا على استعداد الرياض لإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية وإيران، حسب وكالة فارس.

المصدر: "فارس"

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