احتجاز 49 شخصا جراء الاحتجاجات غير المرخصة في هونغ كونغ

احتجزت شرطة هونغ كونغ 49 شخصا جراء المواجهة التي اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات غير المرخصة بالمدينة أمس الأحد.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة: "تدين الشرطة بشدة الأعمال غير الشرعية لمجموعات من المحتجين المتطرفين الذين ألحقوا نتيجة أعمال التخريب أضرارا كبيرا بممتلكات الدولة وقاموا بإحراق الممتلكات عمدا وبالهجمات على رجال الشرطة باستخدام مختلف أنواع الأدوات الجارحة أثناء الاحتجاجات التي جرت في 28 يوليو الجاري".

وكانت تظاهرة الاحتجاج التي جرت أمس الأحد، في مدينة هونغ كونغ، مرخصة من قبل السلطات في البداية، لكن جزء من المتظاهرين خرجوا عن حدود المسار المتفق عليه وقطعوا الحركة في عدد من الشوارع وسط المدينة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لكن ذلك لم يساعد في تفريق المتظاهرين، وما زالت المواجهات بينهم وبين المحتجين مستمرة. وفي ضواحي منطقة شيونفان بالمدينة قام المحتجون بإحراق عربة مليئة بأشياء مختلفة ودفعوها في اتجاه طوق الشرطة.

المصدر: نوفوستي