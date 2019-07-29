بومبيو: إيران لم تقبل اقتراحي لزيارتها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إيران لم تقبل اقتراحه لزيارة طهران و"التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".

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وكتب بومبيو على صفحته في تويتر: "هل حقائق نظام خامنئي سيئة للغاية لدرجة أنه لا يستطيع أن يدعني أفعل نفس الشيء (زيارة طهران). ماذا لو سمع شعبه الحقيقة غير المرشحة وغير المصقولة؟"

وأعلن بومبيو عن نيته لزيارة إيران في حديث له مؤخرا. وذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يزور الولايات المتحدة مرارا و"يتمتع فيها بحق الحديث بحرية".

وفي الوقت ذاته فرضت الولايات المتحدة قيودا على حرية حركة ظريف أثناء زيارته إلى نيويورك في يوليو الجاري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشملت هذه القيود أيضا أكثر من 10 دبلوماسيين إيرانيين يعملون في البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في نيويورك.

من جانبه قال ممثل لوزارة الخارجية الإيرانية إن هذه القيود لم تؤثر على عمل رئيس البعثة في نيويورك، فيما وصف ظريف الظروف التي يعمل فيها الدبلوماسيون الإيرانيون هناك بأنها غير بشرية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، أعلنا سابقا عن استعدادهما لإجراء مفاوضات مع إيران. ولا تقدم واشنطن رسميا أي شروط مسبقة لبداية الحوار، لكن مواضيع المفاوضات المحتملة نفسها لا ترضي طهران. فيريد ترامب توقيع اتفاق جديد بدلا من الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

I recently offered to travel to Tehran and speak directly to the Iranian people. The regime hasn’t accepted my offer. pic.twitter.com/IFNSf0AJ4H — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 28, 2019

المصدر: نوفوستي