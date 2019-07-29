عودة صيادين كوريين جنوبيين إلى وطنهما بعد احتجازهما من قبل الشمال

عاد صيادان كوريان جنوبيان إلى وطنهما بعد 11 يوما من احتجاز كوريا الشمالية لسفينة صيد روسية كانوا على متنها.

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وقال مصدر إنه بعد إصلاح مؤقت، غادرت سفينة الصيد الروسية "سياهايلين-8" ميناء الشمال في ونسان يوم السبت بعد احتجازها من قبل بيونغ يانغ في 17 يوليو الجاري.

وأكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أمس الأحد أن السفينة وصلت إلى ميناء في سوكشو بإقليم كانغ ون وعلى متنها كل أفراد طاقمها.

وتعتزم السلطات المختصة التحقق من حالتها بالتفصيل، وسيجري فريق مشترك بين الوكالات تحقيقا رسميا في الحالة المتعلقة بالاحتجاز.

وقالت الوزارة الكورية الجنوبية، التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، إنها تعتبر الإفراج عن الطاقم "إيجابيا من الناحية الإنسانية".

وأضافت أن الإجراء الإنساني الذي تم اتخاذه وفقا للقانون والعرف الدوليين، لا يرتبط ارتباطا مباشرا بالعلاقات بين الكوريتين، التي يبدو أنها توترت مؤخرا.

ونوهت إلى أن كوريا الشمالية لم تقدم للجنوب أي إخطار منفصل فيما يتعلق باحتجاز وإطلاق سراح الكوريين الجنوبيين، مشيرة إلى أن الحكومة الروسية قادت الاتصالات ذات الصلة مع بيونغ يانغ.

وكان الكوريين الجنوبيين على متن سفينة الصيد الروسية "سياهايلين-8" التي تصطاد سرطان البحر، مع 15 من أفراد الطاقم الروسي، عندما احتجزهما خفر السواحل الكوري الشمالي في المياه الشمالية الشرقية للبلاد "لانتهاكها قواعد الدخول والإقامة".

المصدر: يونهاب