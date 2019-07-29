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تحذير من ترامب بعد هجوم دموي على مهرجان للأطعمة في كاليفورنيا

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تحذير من ترامب بعد هجوم دموي على مهرجان للأطعمة في كاليفورنيا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة لمواطنيه يطلب فيها منهم أخذ الحيطة والحذر في خضم الهجوم الدموي الذي شهدته مقاطعة غيلوري في شمال ولاية كاليفورنيا.

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وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "احذروا وكونوا في أمان"، لافتا إلى أهمية تطبيق القانون.

وقتل 3 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أعلنته وسائل إعلام.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار، ولم تتبين على الفور هوية المهاجم أو دوافعه، بينما نقلت قناة "إن بي سي" عن شاهدة تُدعى جوليسا كونتريراس قولها إن رجلا أبيض في الثلاثينات من عمره نفذ إطلاق النار بواسطة بندقية.

وأضافت كونتريراس "استطعت رؤيته وهو يطلق النار في كل اتجاه. لم يكن يستهدف أي شخص على وجه التحديد".

المصدر: وكالات 

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