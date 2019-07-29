تحذير من ترامب بعد هجوم دموي على مهرجان للأطعمة في كاليفورنيا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة لمواطنيه يطلب فيها منهم أخذ الحيطة والحذر في خضم الهجوم الدموي الذي شهدته مقاطعة غيلوري في شمال ولاية كاليفورنيا.

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وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "احذروا وكونوا في أمان"، لافتا إلى أهمية تطبيق القانون.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2019 г.

وقتل 3 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أعلنته وسائل إعلام.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار، ولم تتبين على الفور هوية المهاجم أو دوافعه، بينما نقلت قناة "إن بي سي" عن شاهدة تُدعى جوليسا كونتريراس قولها إن رجلا أبيض في الثلاثينات من عمره نفذ إطلاق النار بواسطة بندقية.

وأضافت كونتريراس "استطعت رؤيته وهو يطلق النار في كل اتجاه. لم يكن يستهدف أي شخص على وجه التحديد".

المصدر: وكالات