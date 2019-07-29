قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في مهرجان للأطعمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قتل 4 أشخاص بينهم المشتبه به وأصيب 15 آخرين جراء إطلاق نار في مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته الشرطة المحلية.

وقال قائد الشرطة سكوت سميث، "إنه لأمر محزن للغاية ومحبط للغاية أن تجري في حدث احتفالي مثل هذه المأساة، ويعاني منها الحاضرون هناك".

وقال مدير مركز الشرطة سكوت سميث، إن 4 أشخاص، بمن فيهم المشتبه به، قتلوا وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في

ولفت المسؤول إلى أن المسلح تجاوز السور محاولا الوصول إلى مكان مهرجان غيلروي غارليك السنوي، في غيلروي جنوبي سان هوزيه في كاليفورنيا، مرجحا أن يكون للمشتبه به الذي قُتل شريك آخر في تنفيذ العملية، ولايزال التحقيق جاريا في الحادث.

إلى ذك أكد المتحدث باسم المستشفى الذي نقل إليه المصابون، وفاة شخص على الأقل وإصابة 11 آخرين.

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان وهم يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

ويتضمن مهرجان غيلروي غارليك الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر مهرجان صيفي للأطعمة في العالم.

و نقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية، عن شاهدة تُدعى جوليسا كونتريراس، قولها إن رجلا أبيض في الثلاثينات من عمره نفذ إطلاق النار بواسطة بندقية.

وأضافت كونتريراس: "استطعت رؤيته وهو يطلق النار في كل اتجاه. لم يكن يستهدف أي شخص على وجه التحديد".

Garlic Festival shooting, bro recorded this one, hope everyone safe, you could hear the gunshots at the beginning. pic.twitter.com/fyB5PfUxh7 — roach rocha (@roach_Rocha95) 29 июля 2019 г.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr — niah ㊝ (@wavyia) 29 июля 2019 г.

Shooting Gilroy Garlic Festival pic.twitter.com/EgwL7baNse — roach rocha (@roach_Rocha95) 29 июля 2019 г.

المصدر: وكالات