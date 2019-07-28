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روحاني لجونسون: نأمل أن يشهد عهد رئاستك لحكومة بريطانيا نمو العلاقات بين بلدينا

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روحاني لجونسون: نأمل أن يشهد عهد رئاستك لحكومة بريطانيا نمو العلاقات بين بلدينا
YouTube / AP
حسن روحاني لدى استقباله بوريس جونسون في طهران في ديسمبر 2017
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بعث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعرب فيها عن أمله في أن تشهد فترة رئاسته لحكومة المملكة تحسن العلاقات بين إيران وبريطانيا.

وهنأ روحاني جونسون على انتخابه لمنصبه الحالي، مضيفا: "نأمل أن تسهم معرفتك بقضايا العلاقات الإيرانية البريطانية وزيارتك إلى طهران في وقت سابق، في رفع العوائق أمام نمو وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وتابع: "نأمل بأن يشهد عهد جونسون في رئاسة الوزراء مزيدا من نمو العلاقات الثنائية ومتعددة الجوانب بين طهران ولندن".

المصدر: RT

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