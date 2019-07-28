روسيا تحث إيران على الامتناع عن تصعيد التوتر المحيط بالاتفاق النووي

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن روسيا تدعو إيران إلى الامتناع عن تصعيد التوتر المحيط بالاتفاق النووي، لافتا في الوقت عينه إلى التفهم للأسباب التي دفعت طهران لذلك.

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وقال ريابكوف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، "الزملاء الإيرانيون لم يتخلوا عن النية المعلنة سابقا بتخطي حجم المسموح به من الماء الثقيل​​​. ويبدو أن موقفهم هذا لا يزال ساري المفعول، على الرغم من أننا نواصل حث الإيرانيين على الامتناع عن خطوات التصعيد".

وأضاف ريابكوف أن موسكو "تتفهم الدوافع التي جعلت طهران تتحول إلى أسلوب التزام أقل فأقل".

ويعقد في العاصمة النمساوية فيينا اليوم اجتماع طارئ للجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى نواب وزراء الخارجية، بين إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وتدير الاجتماع نائبة المفوضة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هيلغا ماريا شميد".

المصدر: وكالات