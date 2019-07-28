عراقجي: احتجاز ناقلة النفط انتهاك للاتفاق النووي من قبل بريطانيا

قال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن احتجاز ناقلة النفط التي تحمل الخام الإيراني قبالة جبل طارق انتهاك للاتفاق النووي من قبل بريطانيا.

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وأضاف عراقجي، اليوم الأحد، من فيينا قبيل اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي:"لا ينبغي للدول الأوروبية أن تعيق تصدير النفط الإيراني، لأن ذلك يخالف الاتفاق النووي".

وأعرب عراقجي عن أمله في أن يتمخض الاجتماع الذي سيعقد في فيينا اليوم على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران وأعضاء الاتفاق النووي (ما عدا أمريكا) عن قرارات سريعة وملموسة حول الاتفاق النووي، قائلا: "نحن نأمل بأن نستطيع التوصل من خلال هذا الاجتماع واجتماع الوزراء المقبل إلى قرارات ملموسة وسريعة ولها نتائج مفيدة، وأيضا سنبحث في هذا الاجتماع توقيت عقد اجتماع أعضاء الاتفاق النووي على مستوى وزراء الخارجية"​​​.

وتابع عراقجي قائلا: "سنبحث تقاعس الدول الأوروبية عن تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي .. نطالب بأن يكون الاجتماع مثمرا يحقق نتائج عملية وليس لالتقاط الصور فحسب".

ويعقد في فيينا اليوم اجتماع طارئ للجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى نواب وزراء الخارجية، بين إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وتدير الاجتماع نائبة المفوضة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هيلغا ماريا شميد.

وفي السياق ذاته قال مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا: "الرئيس حسن روحاني أبلغ في رسالته مؤخرا إلى نظيره الفرنسي بأن طهران غير راضية بالمطلق عن أداء أوروبا .. أبلغنا الوسطاء الذين حملوا رسائل إلى طهران بأننا غير راضين عن الأداء الأوروبي".

وأضاف المستشار، "أوروبا عاجزة عن تنفيذ 11 التزاما في الاتفاق النووي، أو لا تملك الإرادة السياسية لذلك .. الاتفاق النووي اتفاق متعدد الأطراف ولا يمكن أن تستمر طهران في تطبيقه من طرف واحد بالكامل، بينما لا تحترم بقية الأطراف التزاماتها ... وتقليص طهران التزاماتها النووية يعني أن الوقت لن يكون لصالح أوروبا".

ولفت المستشار إلى أن الشهور المقبلة ستشهد مواجهة جديدة بين أوروبا من جهة و الصين وروسيا من جهة أخرى لإعادة التوازن للاتفاق النووي.

المصدر: RT