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الإمارات تحذر مواطنيها من ارتداء ملابس بيضاء وسوداء في هونغ كونغ!

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الإمارات تحذر مواطنيها من ارتداء ملابس بيضاء وسوداء في هونغ كونغ!
Reuters
متظاهرون يلبسون الأسود في مطار هونغ كونغ 26/07/2019
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أصدرت القنصلية العامة للإمارات في هونغ كونغ تحذيرا لمواطنيها هناك بأخذ الحيطة والحذر وعدم ارتداء ملابس بيضاء وسوداء.

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ونشرت القنصلية في موقعها على "تويتر" بيانا، دعت من خلاله المواطنين الإماراتيين إلى عدم التواجد بقرب المباني الحكومية، وخاصة في فترات عطلة الأسبوع، ومتابعة الأخبار وتعليمات السلطات المحلية، وذلك لما تشهده المدينة حاليا من مظاهرات.

وشهدت هونغ كونغ ليلة من العنف يوم الأحد الماضي، هجمات العشرات من الرجال الملثمين، يرتدون ملابس بيضاء ويشتبه بأنهم ينتمون إلى بعض العصابات، على تجمعات المحتجين المؤيدين للديمقراطية، وعلى بعض المارة في منطقة يوين لونغ في هونغ كونغ.

كما تظاهر المئات يوم الجمعة، ارتدى معظمهم ملابس سوداء، في صالة الوصول بالمطار في هونغ كونغ، ورددوا شعار "هونغ كونغ حرة!".

وتشهد هونغ كونغ في الآونة الأخيرة مظاهرات حاشدة بسبب مشروع قانون يسمح للحكومة المحلية بتسليم المتهمين المطلوبين إلى السلطات المركزية في بكين.

المصدر: RT

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