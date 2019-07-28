أصدرت القنصلية العامة للإمارات في هونغ كونغ تحذيرا لمواطنيها هناك بأخذ الحيطة والحذر وعدم ارتداء ملابس بيضاء وسوداء.

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ونشرت القنصلية في موقعها على "تويتر" بيانا، دعت من خلاله المواطنين الإماراتيين إلى عدم التواجد بقرب المباني الحكومية، وخاصة في فترات عطلة الأسبوع، ومتابعة الأخبار وتعليمات السلطات المحلية، وذلك لما تشهده المدينة حاليا من مظاهرات.

تنصح القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة في هونج كونج مواطني الدولة في الوقت الحالي بأخذ الحيطة وتجنب الأماكن التي تقع بقرب مباني حكومية وخاصة في فترات عطلة الأسبوع، ومتابعة الأخبار وتعليمات السلطات المحلية، وعدم ارتداء ملابس بيضاء و سوداء وذلك لما لها دلالة في الوقت الحالي — UAE Consulate in HK (@uaeconsulatehk) 27 июля 2019 г.

وشهدت هونغ كونغ ليلة من العنف يوم الأحد الماضي، هجمات العشرات من الرجال الملثمين، يرتدون ملابس بيضاء ويشتبه بأنهم ينتمون إلى بعض العصابات، على تجمعات المحتجين المؤيدين للديمقراطية، وعلى بعض المارة في منطقة يوين لونغ في هونغ كونغ.

كما تظاهر المئات يوم الجمعة، ارتدى معظمهم ملابس سوداء، في صالة الوصول بالمطار في هونغ كونغ، ورددوا شعار "هونغ كونغ حرة!".

وتشهد هونغ كونغ في الآونة الأخيرة مظاهرات حاشدة بسبب مشروع قانون يسمح للحكومة المحلية بتسليم المتهمين المطلوبين إلى السلطات المركزية في بكين.

المصدر: RT