 
مباشر

طالبان ترفض أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية

أخبار العالم

طالبان ترفض أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية
Screenshot/ Youtube
الناطق باسم حركة أفغانستان من مكتبها السياسي في قطر سهيل شاهين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6mn

أكدت حركة "طالبان" اليوم أنها لن تجري أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، كما نفت تصريحا صادرا عن أحد الوزراء يفيد بأن هنالك خططا لتنظيم لقاء مع الحركة بعد أسبوعين اثنين.

إقرأ المزيد
"طالبان" تعلن قرب توقيعها اتفاقية سلام مع الولايات المتحدة

وقال الناطق باسم الحركة من مكتبها السياسي في قطر، سهيل شاهين، إن "المحادثات بين الأطراف الأفغانية لن تبدأ إلا بعد الإعلان عن انسحاب القوات الأجنبية".

وكان وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام، عبد السلام رحيمي، قال أمس السبت إن الحكومة ستكون ممثلة من قبل 15 عضوا أثناء محادثات مباشرة مع طالبان "في غضون الأسبوعين القادمين".

يذكر أن المباحثات بين "طالبان" والولايات المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأمريكي الخاص لشأن المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، بدأت منذ صيف العام الماضي، بغياب الحكومة الأفغانية، في ظل رفض "طالبان" التفاوض معها، على اعتبارها جهة غير مستقلة في ظل بقاء القوات الأمريكية في البلاد.

كما أن دخول "طالبان" في مفاوضات مباشرة مع كابل كان من بين المطالب الرئيسة للولايات المتحدة في المشاورات بين خليل زاد والوفد المرافق له من جهة، وممثلي المكتب السياسي للحركة في الدوحة، من جهة أخرى.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بث مباشر لفعاليات يوم الأسطول الروسي