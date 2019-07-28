رصد مركز مراقبة الطائرات "PlaneRadar"، يوم أمس السبت، طائرتين أمريكيتين للتجسس حلقتا فوق سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.

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وقال مصدر من مركز المراقبة إن طائرة أمريكية مضادة للغواصات من نوع "P-8A Poseidon" تحمل رقم 169004 أقلعت من قاعدة "سيغونيلا" في جزيرة صقليا الإيطالية وحلقت فوق مياه البحر الأسود، وبعد ذلك فوق سواحل شبه جزيرة القرم.

وحلقت في وقت لاحق طائرة أمريكية أخرى مجهزة بنظام مراقبة إلكترونية من نوع "Lockheed ЕР-3Е Orion" تحمل رقم 156511 فوق سواحل البحر الأسود الروسية.

وفي نفس السياق أفادت القيادة الاستراتيجية للجيش الفنزويلي، أمس السبت بأن طائرات استطلاع أمريكية دخلت أجواءها من جديد، وذلك بعد أيام على اعتراض سلاح الجو الفنزويلي طائرة استطلاع أمريكية بشمال غربي البحر الكاريبي.

وقال الجيش الفنزويلي في بيان إن طائرات الاستطلاع الأمريكية انتهكت من جديد المنطقة الجوية التي تشرف عليها فنزويلا، والأمن الجوي والمعاهدات الدولية، مضيفا أن "الولايات المتحدة تواصل إهانة بلادنا بشكل مكشوف".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه فنزويلا سابقا رصد طائرة أمريكية كانت في طريقها من شمال غرب البحر الكاريبي إلى مدينة مايكيتيا بالقرب من كاراكاس في فنزويلا، واعتراضها، أعلن البنتاغون أن مقاتلة فنزويلية من طراز "سو-30" كانت تتابع بشكل عدواني طائرة الاستطلاع الأمريكية "EP-3" و"عرضت الطائرة وحياة الطاقم للخطر".

المصدر: نوفوستي