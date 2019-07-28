 
مباشر
عاجل
بث مباشر لفعاليات يوم الأسطول الروسي

قتلى وجرحى بإطلاق نار في حديقة بروكلين بنيويورك

أخبار العالم

قتلى وجرحى بإطلاق نار في حديقة بروكلين بنيويورك
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6mg

قتل شخص وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء إطلاق نار، ليلة السبت، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصا واحدا قتل وأصيب 11 شخصا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق في بروكلين بمدينة نيويورك ليلة السبت.

وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين هاربين من مكان الحادث بعد سماعهم إطلاق نار كثيف، وإن طفلا واحدا على الأقل كان من بين المصابين.

وتجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث وتبحث عن الجاني، دون ورود تفاصيل حتى الآن عن أسباب ما جرى.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بث مباشر لفعاليات يوم الأسطول الروسي