قتلى وجرحى بإطلاق نار في حديقة بروكلين بنيويورك

قتل شخص وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء إطلاق نار، ليلة السبت، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصا واحدا قتل وأصيب 11 شخصا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق في بروكلين بمدينة نيويورك ليلة السبت.

وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين هاربين من مكان الحادث بعد سماعهم إطلاق نار كثيف، وإن طفلا واحدا على الأقل كان من بين المصابين.

#BREAKING Update : New York - At least 12 people have been injured in a shooting incident at a Old Timer’s Day event in a Brooklyn playground at New Lots Avenue in Brownsville. #NYC#Brooklyn — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 28 июля 2019 г.

وتجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث وتبحث عن الجاني، دون ورود تفاصيل حتى الآن عن أسباب ما جرى.

المصدر: وكالات