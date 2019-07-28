الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينا عسكريا في غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجرائه اليوم الأحد ولغاية صباح يوم الأربعاء تمرينا عسكريا في غلاف قطاع غزة، لتحسين جاهزية القوات.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أمس السبت: "يبدأ الأحد في ساعات الظهيرة تمرين عسكري في مدينة أشكلون وفي غلاف غزة، يتوقع انتهاؤه صباح الأربعاء"​​​.

وأضاف أدرعي: "خلال التمرين ستلاحظ حركة ناشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن، بالإضافة إلى المروحيات الحربية والطائرات المتنوعة، والتمرين العام لفرقة غزة، يعتبر مرحلة مهمة إضافية في عملية حددها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي منذ توليه مهام منصبه، وتهدف لتحسين الجاهزية لمعركة في قطاع غزة".

وتابع: "لقد تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق وفي إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2019".

يبدأ غدًا تمرين عسكري في مدينة أشكلون وفي غلاف غزة يتوقع انتهائه الأربعاء.

الحديث عن التمرين العام لفرقة غزة والذي يعتبر مرحلة مهمة إصافية في عملية حددها رئيس الأركان والهادفة لتحسين الجاهزية لمعركة في قطاع غزة.

لقد تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق وفي إطار خطة التدريبات السنوية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 27, 2019

المصدر: RT