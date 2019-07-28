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كوريا الشمالية تفرج عن سفينة صيد روسية محتجزة

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كوريا الشمالية تفرج عن سفينة صيد روسية محتجزة
Sputnik Ilya Pitalev
مياه مدينة فونسان، كوريا الشمالية، أرشيف
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أفادت السفارة الروسية في بيونغ يانغ بالإفراج عن سفينة الصيد الروسية "سياهايلين-8" التي احتجزتها سلطات كوريا الشمالية في 17 يوليو الجاري.

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وأضافت السفارة أن الإفراج وقع نتيجة للعمل المشترك مع وزارة الخارجية الروسية.

واحتجز حراس الحدود لكوريا الشمالية سفينة الصيد الروسية في 17 يوليو وقادوها إلى ميناء فونسان. وكان على متنها 17 شخصا، من بينهم مواطنان كوريان جنوبيان.

وأعلنت سلطات بيونغ يانغ أن السفينة التي كانت تبحر تحت علم كوريا الجنوبية دخلت مياه كوريا الشمالية لمدى 30 كيلومترا، مضيفة أن قبطان السفينة، وهو مواطن روسي، اعترف بذلك.

من جانبها أعلنت الشركة صاحبة السفينة أن السفينة كانت تبحر بطريقتها المعتادة، ولم تعبر منطقة الـ12 ميلا العائدة لكوريا الشمالية، فيما وصفت هيئة صيد السمك الروسية احتجاز السفينة الروسية من قبل سلطات كوريا الشمالية بأنه خطوة غير شرعية.

المصدر: نوفوستي

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