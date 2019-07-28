ترامب يصف نائبا بـ"المتوحش" ويدعوه للاهتمام بمنطقته "المليئة بالفئران والقوارض"

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب الديمقراطي البارز من أصل إفريقي إيلايجا كامنجز، ووصفه بأنه "متنمر متوحش".

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ووجه ترامب أمس السبت سلسلة من التغريدات اللاذعة لكامنجز، وهو ديمقراطي يرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، بعد أن وصف ترامب بالعنصري وانتقد بشدة سياساته المتعلقة بالهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي على "تويتر": "النائب إيلايجا كامنجز متنمر متوحش.. يصرخ ويصيح على الرجال والنساء العظام القائمين على حراسة الحدود بشأن الأوضاع على الحدود الجنوبية، بينما في الواقع منطقته في بالتيمور أسوأ بكثير وأكثر خطرا. منطقته تعتبر الأسوأ في الولايات المتحدة".

وأضاف: "الحدود نظيفة وفعالة وتدار بكفاءة، ولكنها مكتظة فحسب. منطقة كامنجز مقززة وممتلئة بالفئران والقوارض. إذا قضى مزيدا من الوقت في بالتيمور ربما يتمكن من المساعدة في تنظيف هذا المكان القذر بالغ الخطورة".

وفي تغريدة أخرى تساءل ترامب عن المبالغ التي تنفق على بالتيمور وقال: "إلى أين تذهب كل تلك الأموال؟ كم منها يُسرق؟ حققوا في الفوضى والفساد هناك على الفور".

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

ورد كامنجز بشكل مباشر على تغريدات ترامب وقال على "تويتر": "السيد الرئيس.. أنا أذهب للمنزل في دائرتي كل يوم، وفي كل صباح أستيقظ وأكافح من أجل جيراني. مهمتي الدستورية هي الرقابة على السلطة التنفيذية. لكن مهمتي الأخلاقية أن أدافع عن سكان دائرتي".

كذلك، ردت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، للدفاع عن كامنجز، الذي وصفته بأنه بطل الحقوق المدنية والعدالة الاقتصادية، وقالت على "تويتر": "نرفض جميعا الهجمات العنصرية عليه وندعم قيادته القوية".

Mr. President, we can address this together. Two years ago, I went to the White House to ask you to endorse my bill to let the government negotiate directly for lower drug prices. — Elijah E. Cummings (@RepCummings) July 27, 2019

وصوتت لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الخميس بالسماح لكامنجز بإصدار طلبات استدعاء لمسؤولين بالبيت الأبيض، منهم ابنة ترامب، إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر، وذلك في إطار توسيع تحقيق يرتبط بانتهاكات محتملة لقوانين حفظ السجلات.

ويمثل كامنجز الدائرة السابعة في ولاية ماريلاند التي يشير إحصاء عام 2010 إلى وصول نسبة السود فيها إلى 54.6 بالمئة من السكان، ويبلغ متوسط دخل الأسرة هناك نحو 51 ألف دولار سنويا.

.@RepCummings is a champion in the Congress and the country for civil rights and economic justice, a beloved leader in Baltimore, and deeply valued colleague. We all reject racist attacks against him and support his steadfast leadership. #ElijahCummingsIsAPatriothttps://t.co/2LG8AuQrHh — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 27, 2019

المصدر: رويترز