دعا رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهتشلي، اليوم السبت، إلى إنشاء منطقة آمنة فورا شمالي سوريا بعمق 30 كم تحت سيطرة تركيا، وإعادة جميع السوريين في البلاد إليها على دفعات.

وجاءت تصريحات باهتشلي خلال كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في ولاية أماسيا شمالي تركيا.

وأشار رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، إلى أن "الولايات المتحدة ليست صادقة ومخلصة مع تركيا، وليس لديها موقف بناء وودي تجاهها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة التي لم تلتزم باتفاق منبج ولم تسحب جنودها من شمال سوريا، لا يمكن الوثوق بها في مستويات متقدمة".

المصدر: الأناضول