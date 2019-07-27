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فرنسا تريد التوصل لاتفاق مع واشنطن حول الضرائب الرقمية

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فرنسا تريد التوصل لاتفاق مع واشنطن حول الضرائب الرقمية
Reuters / ERIC PIERMONT
وزير المالية الفرنسي، برونو لومير
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أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، اليوم السبت، أن بلاده تريد التوصل لاتفاق مع واشنطن حول الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة قبل قمة دول مجموعة السبع في أواخر أغسطس 2019.

وجاء موقف الوزير ردا على مهاجمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، الضريبة الفرنسية على الشركات الرقمية العملاقة، والتي أقرها البرلمان الفرنسي مؤخرا، حيث ندد ترامب بـ "حماقة" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إزاء هذه الضريبة، وهدد بفرض رسوم مضادة على النبيذ الفرنسي.

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وصرح لومير، خلال مؤتمر صحافي في باريس: "نأمل بالعمل بشكل وثيق مع أصدقائنا الأمريكيين حول الضرائب الشاملة على الأنشطة الرقمية".

وأعرب عن أمله في "التوصل لاتفاق قبل أواخر أغسطس، موعد قمة رؤساء دول مجموعة السبع في بياريتز في فرنسا، حول هذه الضريبة الشاملة على الأنشطة الرقمية".

ورأى الوزير الفرنسي، أن الربط بين الضرائب الرقمية والرسوم على النبيذ "ليس سياسة جيدة"، داعيا إلى وضع مسألة "الرسوم" جانبا لأنها أمر "مختلف جدا".

وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من جهته، أنه تحدث "مطولا" مع دونالد ترامب، يوم الجمعة، وأعلن على هامش زيارة لمدينة بورم لي ميموزا الفرنسية أنه سوف يواصل العمل في مجموعة السبع، وأنه سيتحدث عن مواضيع الضرائب الدولية، ومواضيع التجارة ومواضيع الأمن المشترك.

المصدر: أ ف ب

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