الكرملين يؤكد تحضير زيارة بوتين لفرنسا في أغسطس المقبل

أكد الكرملين، مساء اليوم السبت، بدء التحضير لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى فرنسا، المقررة في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية إن "التحضيرات جارية لزيارة بوتين إلى فرنسا في المواعيد المذكورة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يستعد لاستقبال نظيره الروسي، يوم 19 أغسطس، في قلعة بريغانسون.

وأوضح ماكرون أنه اختار هذا المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين بجنوب شرق فرنسا، لأنه يوفر "عزلة للعمل ويتيح تلقي كافة الاتصالات الدولية واستقبال الرؤساء الأجانب".

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن، إثر اتصال مطول أجراه مع بوتين في اليابان أواخر يونيو، أنه سيعقد "في الأسابيع المقبلة" لقاء ثنائيا معه. وأوضح ماكرون أنه "في إطار رئاسة مجموعة السبع، لا غنى عن القيام بهذه المبادرة" مع روسيا، وذلك بغية "استكشاف كل أوجه التعاون في مسائل زعزعة الاستقرار أو النزاع، من دون سذاجة، لكن أيضا من دون إغلاق الأبواب".

المصدر: تاس + أ ف ب