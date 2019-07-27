"ترميه" و"بافاند" تغادران البرازيل نحو إيران في غضون يومين

من المقرر أن تبحر في غضون يومين سفينتا شحن إيرانيتان عالقتان منذ أسابيع قبالة سواحل البرازيل، بعد أن أمر القضاء المجموعة النفطية البرازيلية "بتروبراس" بتزويدهما بالوقود.

وعلقت السفينتان الإيرانيتان في ميناء بارانغوا في ولاية بارانا في جنوب البرازيل، أوائل يونيو، بعد أن رفضت "بتروبراس" تزويدهما بالوقود خشية انتهاك العقوبات الأمريكية.

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وأعلنت موانئ بارانا أن النزاع "سينتهي مع نهاية الأسبوع"، وأوضحت في بيان أن السفينة "بافاند" المحملة بالذرة ستزود بـ 1300 طن من الوقود، وأن السفينة "ترميه" ستزود بـ 600 طن.

ولم تؤكد "برتوبراس" إمتثالها للقرار القضائي الصادر الخميس عن المحكمة العليا والذي يأمرها بإعادة ملء خزانات السفينتين بالوقود.

وصرح متحدث باسم شركة "أليفا كيميكا" البرازيلية المصدرة للمواد الكيميائية والتي استأجرت السفينتين، بأن إعادة ملء خزانات السفينتين بالوقود بدأت فجر السبت، وستنجز في وقت لاحق من النهار، وأعلن أيضا أن السفينتين ستغادران في نهاية الأسبوع.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد أن أفاد موفد إيران إلى البرازيل لشبكة "بلومبرغ"، بأن طهران قد تعلق الاستيراد من البرازيل إن لم تحل هذه المسألة.

وتفيد تقارير بأن السفينيتين أفرغتا في البرازيل حمولتيهما من مادة اليوريا الكيميائية التي تستخدم في تصنيع الأسمدة، وكان من المقرر أن تنقلا الذرة إلى إيران، لكن وبحسب "بتروبراس"، فإن السفينيتين الإيرانيتين والشركة المالكة لهما، والتي يعتقد أنها "سابيد شيبينغ"، تخضع للعقوبات الأمريكية.

وفي بيان سابق، بررت المجموعة العامة قرارها بأن الشركة المالكة للسفينتين الإيرانيتين مدرجة على لائحة سوداء صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي "أوفاك".

وبينت المجموعة أنه في حال "تزويدها السفينتين بالوقود، فإنها ستواجه خطر إدراجها على اللائحة نفسها، ما سيسبب أضرارا فادحة".

وفرضت واشنطن جملة من العقوبات على طهران والشركات التي تتعامل مع الجمهورية الإسلامية، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام 2018، من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى.

المصدر: أ ف ب