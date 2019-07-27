السلطات الإيرانية تعتقل قتلة إمام مسجد شمال البلاد

أعلن قائد شرطة محافظة غلستان شمال إيران، العميد روح الله قاسمي، عن اعتقال منفذي جريمة اغتيال إمام مسجد قرية في رضا آباد التابعة لقضاء راميان في نوفمبر 2018.

وقال قاسمي، في بيان أصدره اليوم السبت، إن المتهمين، وبعد مشاهدتهم للأدلة الدامغة في مقر شرطة المباحث، اعترفوا بقتل إمام مسجد أهل السنة في قرية رضا آباد بسبب خلافات شخصية.

وأوضح قاسمي أن الإمام يدعى مولى عبد الغفور جمالزائي، واغتيل عندما كان عائدا من المسجد بعد صلاة الفجر في نوفمبر الماضي.

من جهة أخرى، ذكر قائد شرطة غلستان أن المتهمين اعترفوا أيضا بارتكابهم جريمة قتل أخرى في صيف العام الماضي في نفس القرية، إضافة إلى تورطهم في 21 حادث سرقة ماشية في المحافظة نفسها وفي أخرى مجاورة لها.

المصدر: فارس