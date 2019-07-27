أكد مصدر عسكري إيراني أن الاختبارات الصاروخية التي تجريها الجمهورية الإسلامية، تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وليست موجهة ضد أي دولة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، عن مصدر مطلع في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في البلاد، قوله، اليوم السبت، إن اختبارات الصواريخ الباليستية التي نفذتها إيران مؤخرا، أمر طبيعي لتلبية الاحتياجات الدفاعية وتجرى عند الضرورة.

وأوضح المصدر أن القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية "دفاعية تماما ولا تستهدف أي دولة، وهي فقط للرد على الاعتداءات المحتملة على سيادة أراضي البلاد".

وشدد المصدر على أن إيران وللدفاع عن نفسها "ليست بحاجة إلى أخذ ترخيص من أي قوة في العالم"، واعتبر أن ضمان القدرات الدفاعية يعد "مسؤولية ذاتية للدولة والقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ووسط توتر متصاعد في منطقة الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، أفادت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية بتنفيذ القوات الإيرانية، يوم 24 يوليو الحالي، اختبارا لصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "شهاب 3"، وأوضحت أنه قطع مسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر وسقط خارج العاصمة طهران جنوب البلاد، مشيرة إلى أن هذه التجربة لم تمثل أي خطر على الملاحة في المنطقة.

وتطالب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلزام إيران بوقف اختباراتها الصاروخية معتبرة أن هذه المسألة يجب إدراجها في أي اتفاق جديد مع الجمهورية الإسلامية، بعد أن انسحبت واشنطن يوم 8 مايو 2018 من الصفقة النووية المبرمة مع طهران في 2015.

المصدر: فارس + وكالات