فيديو يوثق لحظة غرق سفينة الشحن الإيرانية وإنقاذ طاقمها

نشرت وكالات أنباء إيرانية مقطع فيديو يظهر غرق سفينة شحن تابعة لأيران قرب شواطئ أذربيجان، أمس الجمعة، بعد تسرب المياه إلى داخلها، مع إنقاذ جميع أفراد طاقمها.

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ويظهر المقطع عملية إنقاذ طاقم السفينة الغارقة باستخدام قوارب سريعة.

وكان نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، جليل إسلامي، أكد أن سفينة الشحن "شباهنك" كانت متجهة من ميناء أنزلي شمال إيران إلى ميناء محج قلعة في روسيا، مضيفا أنها تزودت بحمولة من البلاط وتعرضت لحادث على بعد 23 ميلا بحريا من ميناء أستارا في أذربيجان في منطقة لنكران.

وقالت الهيئة البحرية الأذربيجانية أمس، إن السفينة أطلقت إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء لنكران في بحر قزوين، مبينة أن السلطات الأذربيجانية أرسلت طائرتين مروحيتين وزوارق إلى الموقع، وأنقذت جميع أفراد الطاقم وعددهم 9 أشخاص، لكن السفينة غرقت في البحر بعد لحظات.

المصدر: وكالات