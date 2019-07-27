دبلوماسيون روس يزورون مواطنيهم البحارة ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية

أعلنت السفارة الروسية في طهران، أن دبلوماسيين روس التقوا البحارة الروس المحتجزين في إيران ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، وأكدوا سلامتهم.

وأكدت السفارة الروسية أنها على تواصل مع السلطات الإيرانية للإفراج عن المعتقلين الروس وإعادتهم إلى وطنهم.

وصرحت السفارة في وقت سابق أن 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية، التي احتجزتها إيران في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن يوم الجمعة الماضي، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بدعوى أنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.

السفارة الروسية

المصدر: السفارة الروسية لدى طهران