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دبلوماسيون روس يزورون البحارة الروس المحتجزين ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية

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دبلوماسيون روس يزورون البحارة الروس المحتجزين ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية
السفارة الروسية في طهران
دبلوماسيون روس يلتقون المحتجزين الروس ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية في إيران
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أعلنت السفارة الروسية في طهران، أن دبلوماسيين روس التقوا البحارة الروس المحتجزين في إيران ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، وأكدوا سلامتهم.

وأكدت السفارة الروسية أنها على تواصل مع السلطات الإيرانية للإفراج عن المعتقلين الروس وإعادتهم إلى وطنهم.

وصرحت السفارة في وقت سابق أن 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية، التي احتجزتها إيران في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن يوم الجمعة الماضي، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بدعوى أنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.

دبلوماسيون روس يزورون البحارة الروس المحتجزين ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية
السفارة الروسية
البحارة الروس المحتجزون في إيران

المصدر: السفارة الروسية لدى طهران

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