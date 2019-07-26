ترامب: لا ألوم تركيا على شرائها منظومات "إس-400" الروسية

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يلقي اللوم على تركيا بسبب شرائها منظومات الصواريخ للدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400".

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الجمعة في البيت الأبيض، تعليقا على هذه القضية: "هذا الوضع معقد للغاية. نعم، هم يحصلون على إس-400... لا ألوم تركيا على شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية، لأن هناك كثيرا من الملابسات والمشاكل الأخرى التي ظهرت في فترة إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما".

وامتنع سيد البيت الأبيض مع ذلك عن تحديد موعد اتخاذ القرار حول فرض عقوبات على تركيا على خلفية هذه الصفقة.

وشدد ترامب مع ذلك على أن الولايات المتحدة ستتمكن بسهولة من بيع المقاتلات "F-35"، التي كان من المخطط أن تستلمها تركيا، لدول أخرى.

وأعلنت موسكو وأنقرة، في وقت سابق من الخميس، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400" إلى تركيا، التي اشترتها وفقا لعقد أبرمه الطرفان عام 2017 وتقدر قيمته بـ 2.5 مليار دولار وعارضتها بشدة الولايات المتحدة، التي تقول إن نشر هذا السلاح في تركيا يمثل خطرا على النظام الدفاعي للناتو.

وردا على إصرار تركيا على تطبيق هذه الصفقة، بدأت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو، تعليق مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر التعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.

المصدر: وكالات