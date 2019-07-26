تلفزيون: اعتقال شخص من سكان نيويورك حاول الانضمام لـ "طالبان"

اعتقلت السلطات الأمريكية أحد سكان مدينة نيويورك الأمريكية في مطار "جون كينيدي" الدولي، والذي حاول الانضمام إلى مسلحي حركة "طالبان" الأفغانية.

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وأوضحت محطة "ABC" التلفزيونية التي نقلت الخبر، اليوم الجمعة، أن الرجل الذي لم تكشف عن اسمه، اعتقل لدى محاولته ركوب طائرة تتوجه إلى باكستان، تمهيدا للانتقال فيما بعد إلى الأراضي الأفغانية، حيث كان ينوي الانضمام إلى عناصر "طالبان"، بحسب السلطات الأمريكية.

ويتوقع أن يمثل الشخص المعتقل أمام محكمة منطقة مانهاتن في نيويورك. وقالت السلطات إن سكان المدينة لم يتعرضوا لأي خطر محدق بسبب الحادث.

وتخوض الولايات المتحدة محادثات سلام رسمية في العاصمة القطرية، الدوحة، مع ممثلي المكتب السياسي لحركة "طالبان" المصنفة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في العام 2003.

المصدر: تاس