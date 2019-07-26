الإكوادور تفرض تأشيرات الدخول على المهاجرين الفنزويليين

أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، أن المواطنين الفنزويليين سيحتاجون إلى تأشيرات دخول لعبور حدود الإكوادور.

وأوضحت الرئاسة الإكوادورية في بيان لها أن ذلك يأتي ضمن الخطة الأمنية الخاصة بالمهاجرين، التي تقضي بتشديد الإجراءات الأمنية.

وأشار البيان إلى أنه ستجري أيضا تسوية أوضاع المواطنين الفنزويليين الذين وصلوا إلى البلاد ولم يرتكبوا أي مخالفات قانونية.

وقبل ذلك، كان بإمكان المواطنين الفنزويليين دخول الإكوادور بدون تأشيرات، حيث كانت بطاقات الهوية العادية كافية لدخول أراضي البلاد.

يذكر أن الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا تسببت بنزوح أكثر من 4 ملايين شخص، توجه معظمهم إلى دول الجوار مثل كولومبيا والبرازيل والإكوادور. وتستضيف الأخيرة نحو 320 ألف مهاجر فنزويلي، وتتوقع زيادة أعدادهم إلى نصف مليون مع نهاية العام الحالي.

المصدر: "رويترز"