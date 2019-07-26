إيران تكشف تفاصيل حادث غرق سفينتها قرب أذربيجان

ذكر نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، جليل إسلامي، أن سبب غرق سفينة تابعة لإيران قرب شواطئ أذربيجان يعود لتسرب المياه، مؤكدا إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

وأوضح إسلامي، في حديث لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، يوم الجمعة، أن سفينة الشحن "شباهنك" كانت متجهة من ميناء أنزلي شمال إيران إلى ميناء محج قلعة في روسيا، مضيفا أنها تزودت بحمولة من البلاط وتعرضت لحادث على بعد 23 ميلا بحريا من ميناء أستارا في أذربيجان في منطقة لنكران.

وبعد ذلك، طلب طاقم السفينة، حسب المسؤول، المساعدة، لتتجه إليها فرق الإغاثة الأذربيجانية، التي أنقذت طاقم السفينة الذي يتألف من 9 أشخاص وهم 7 إيرانيين وهنديان.

وأعلنت الهيئة البحرية الأذربيجانية، في وقت سابق من اليوم، عن غرق سفينة الشحن الإيرانية "شباهنك" بعد تعرضها لحادث بالقرب من المياه الإقليمية لأذربيجان في بحر قزوين.

وأضافت أن السفينة أطلقت إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء لنكران في بحر قزوين، مبينة أن السلطات الأذربيجانية أرسلت طائرتين مروحيتين وزوارق إلى الموقع، وأنقذت جميع أفراد الطاقم وعددهم 9 أشخاص، لكن السفينة غرقت في البحر بعد لحظات.

المصدر: إرنا + وكالات