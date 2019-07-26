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ترامب يتوعد بإجراءات مضادة "جوهرية" ردا على "حمق ماكرون"

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ترامب يتوعد بإجراءات مضادة
Reuters
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال لقائهما في نورماندي يوم 6 يونيو 2019
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اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن فرض فرنسا ضريبة على شركات التكنولوجيا من بلاده "حمق" من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متوعدا باتخاذ إجراءات مضادة "جوهرية" .

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "فرضت فرنسا الآن ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية العظمى الخاصة بالتكنولوجيا، وإذا أمكن لأي طرف أن يفرض ضرائب عليها، فهذا يجب أن يكون دولتها الأم، أي الولايات المتحدة".

وتابع ترامب: "سنعلن قريبا عن إجراءات مضادة جوهرية ردا على هذا الحمق من قبل ماكرون. لقد أكدت دائما أن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي!".

وسبق أن فرضت السلطات الفرنسية ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة، على رأسها الأمريكية مثل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك"، بمقادر 3% من دخلها السنوي في فرنسا.

المصدر: RT

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