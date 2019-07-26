تشيلي.. إصابة 8 عناصر أمن في انفجار عبوة ناسفة أرسلت عبر البريد إلى مركز للشرطة (صور)

أسفر انفجار عبوة ناسفة أرسلت عبر البريد إلى مركز للشرطة في سانتياغو، يوم الخميس، عن إصابة ثمانية عناصر من الشرطة، كما ذكرت السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار وقع قرابة الساعة 13:30 (17.30 ت. غ.) في مفوضية للشرطة شمال العاصمة التشيلية سانتياغو.

وأكد الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، أن الاعتداء "عمل إرهابي"، مضيفا: "نعرف أن ثمة رزمة أخرى بعث بها المرسل نفسه، وحذرنا من أرسلت إليه لتجنب انفجار ثان".

من جهتها، استبعدت رئيسة بلدية سانتياغو، كارلا روبيلار، أن يكون ما حصل ناجم عن انفجار أجهزة تكييف الهواء، أو أي شيء مماثل.

ويعاني معظم الجرحى من صدمات خطرة في السمع والبصر، لكن أيا منهم لا يواجه خطر الموت، كما تقول السلطات.

وفي السنوات الأخيرة، أثارت تفجيرات في أماكن عامة، القلق في هذا البلد من أمريكا الجنوبية، على الرغم من أن أيا منها لم يسفر عن قتلى.

En el Hospital Institucional, el General Director nuevamente visita y se interioriza acerca del estado de salud de los Carabineros heridos en Huechuraba. #OrdenyPatriapic.twitter.com/dBluq9390K — Carabineros de Chile (@Carabdechile) 26 июля 2019 г.

المصدر: أ ف ب