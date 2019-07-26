لافروف: الغرب يسعى لإحلال "نظام عالمي مبني على قواعد" محل القانون الدولي

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ما وصفه بمحاولة الدول الغربية لتهميش دور المؤسسات الدولية باختلاق "قواعد" بديلة عن القانون الدولي في العالم.

وفي كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، أثناء اجتماع لوزراء خارجية دول "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) في ريو دي جانيرو، أشار لافروف إلى أن العولمة تغير توازن القوى العالمية لصالح الدول النامية والدول ذات الأسواق قيد التشكل.

وتابع أن من تبعات هذه العملية انتقال مركز النفوذ السياسي في العالم من المنطقة الأورو-أطلسية إلى مناطق أخرى، الأمر الذي لا يرضي الجميع في الغرب.

يتبع..