رئيس بيلاروس: لن نقطع علاقاتنا مع روسيا لأي أموال كانت

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لن تقطع علاقاتها مع روسيا الشقيقة "لأي أموال كانت".

وقال لوكاشينكو أثناء لقائه مع وزير الخارجية اللاتفي، إيدغار رينكيفيتش، في العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الجمعة: "نسعى لعلاقات جيدة مع أوروبا الغربية وأوروبا بشكل عام والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأفهم ما هو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكننا لن نقطع أبدا ولأي أموال كانت علاقاتنا مع روسيا الشقيقة".

وأضاف: "إنها روسيتنا، وأنهم أناسنا الذين يحترموننا، وحيث تبلغ شعبية الرئيس البيلاروسي هناك 60%. ولماذا يجب علينا أن نقف موقفا غير ودي إزاء هذا البلد الذي يقدم لنا دائما المساعدة في اللحظات الصعبة. لكن ذلك لا يعني أنه يمكننا التخلي عن مصالحنا المبدئية في علاقاتنا مع الغرب والشرق والصين".

وتابع: "أريد أن تفهموا وألا تستمعوا لأي أفكار مختلفة حول ربطنا بأحد. إن العالم كله مترابط. أنتم مرتبطون بأحد، ونحن نرتبط بأحد، وأحد مرتبط بنا. ويمكن قول الشيء نفسه عن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا. إننا دول صغيرة الحجم، ولكن لا توجد دول صغيرة لأن كل الشعوب متساوية. وننطلق أيضا من أن دولة كبيرة من حيث مساحتها أو عدد سكانها لا يمكنها أن تسيطر على أحد".

وأشار لوكاشينكو إلى أن هذا هو جوهر استقلال بيلاروس، قائلا: "هذا ما تؤيده أيضا دول البلطيق بما فيها لاتفيا. ويمكنكم أن تثقوا بأنكم تتعاملون مع دولة مستقلة ذات سيادة".

المصدر: نوفوستي