مقتل ومحاصرة الآلاف بعد انهيار أرضي في باكستان

قتل سائحان اثنان وتقطعت السبل بآلاف آخرين في ناران بمنطقة مانسيهرا في شمال غربي باكستان، بعد أن تسبب انهيار أرضي شديد بعزل المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

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وأوضحت تقارير نقلتها وكالة "شينخوا" أن زوجين لقيا حتفهما بعد أن طمرت سيارتهما تحت أنقاض الانهيار الأرضي على الطريق.

وأضافت أن آلاف الزوار عالقون في مركز ناران السياحي، بعدما أغلق الانهيار الناجم عن الأمطار الغزيرة، طريق جالخاند-ناران في مانسيهرا مساء الخميس.

واتصل بعض السياح بالقنوات التلفزيونية الناطقة بالأردية، وقالوا إنهم اضطروا لقضاء الليلة الماضية في سياراتهم على الطريق، وكانوا يعانون من نقص في الإمدادات.

وقال أحد السياح: "نواجه نقصا حادا في الطعام، وخاصة حليب الأطفال. يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع في درجة الحرارة، لكننا لم نجد مخرجا لنقلهم إلى المستشفى".

وأفاد وزير الإعلام في إقليم خيبر باختونخوا الشمالي الغربي، شوكت يوسف زاي، بأن الحكومة ستستخدم مروحيات لتزويد السياح بالطعام ونقل المرضى إلى المستشفى.

وأضاف الوزير "لقد تم بالفعل إرسال الآلات الثقيلة إلى المنطقة لإزالة عوائق الطريق، لكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لأن الطريق مغلق في عدة نقاط".

المصدر: "شينخوا"