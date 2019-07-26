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جونسون يهاجم قناة إيرانية عقب تأكيد والده لها أن نجله سيقيم جسورا مع طهران

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جونسون يهاجم قناة إيرانية عقب تأكيد والده لها أن نجله سيقيم جسورا مع طهران
Reuters Aaron Chown
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ندد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بقناة إيرانية، بعد ساعات من إبداء والده ستانلي، في حديث لها، قناعته بأن نجله سيتمكن من تسوية الخلافات بين لندن وطهران بسهولة.

واتهم جونسون أمس الخميس، في أول كلمة ألقاها أمام مجلس العموم منذ انتخابه خلفا لتيريزا ماي، قناة Press TV الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية والممولة من قبل حكومة طهران، اتهمها بدفع أموال إلى زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين.

وقبل ساعات من ذلك، نشرت القناة تصريحات مسجلة لوالد جونسون، ستانلي جونسون، شدد فيها على أن نجله بوريس سيعمل في منصبه الجديد على "إقامة جسور" مع طهران، مشيرا إلى أن إيران بتاريخها الطويل والغني "تعني كثيرا" بالنسبة لرئيس الحكومة البريطانية الجديد.

وقال ستانلي جونسون، ردا على سؤال عن كيفية تسوية نجله للأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين لندن وطهران على خلفية احتجاز البلدين ناقلتين لبعضهما الآخر: "بسهولة ويسر".

المصدر: بلومبرغ

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