قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة إن العقوبات الأمريكية أو استبعادنا من برنامج مقاتلات "إف-35" الأمريكية "لن يمنعنا من الوفاء بالتزاماتنا الأمنية".

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وقال أردوغان اليوم الجمعة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، "إن تركيا ستتجه إلى مكان آخر لشراء طائرات مقاتلة في حال امتنعت الولايات المتحدة عن بيعنا مقاتلات (إف-35).. قرار الولايات المتحدة بفصل أنقرة عن برنامج إنتاج الطائرات لن يثنيا عن تلبية احتياجاتنا".

وأضاف أردوغان، "آمل أن يكون المسؤولون الأمريكيون متعقلين بشأن مسألة فرض العقوبات".

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وأعلنت أنقرة الخميس عن تسلمها المرحلة الأولى بالكامل من صفقة منظومة الدفاع الروسية "إس-400" خلال الشهر الحالي، رغم تنديد واشنطن بذلك والتلويح بفرض عقوبات على تركيا، فضلا عن التلويح بعدم تسليم تركيا مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

وبناء عليه صرح مصدر عسكري تركي الأسبوع الماضي، بأن الرئيس التركي يجري تقييما لاقتراح شراء أنقرة مقاتلات روسية من طراز "سو-35"، لكنه قال في المقابل إن الحديث لا يزال سابقا لأوانه.

وفيما يخص الملف السوري، قال أردوغان إن بلاده مصممة على تدمير "الممر الإرهابي" شرق نهر الفرات، بغض النظر عما ستؤول إليه المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة مخطط لها شمال البلاد، "أولئك الذين يثقون بالقوى الأجنبية في المنطقة سيدفنون تحت الأرض ... سنجد حلا دائما للإرهاب".

المصدر: وكالات