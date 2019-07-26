فيديو.. عملية سطو مسلح في أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما

قالت الشرطة إن رجالا مسلحين سرقوا ذهبا ومعادن نفيسة أخرى بقيمة 40 مليون دولار من صالة شحن في أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما، وأخذوا اثنين من العاملين بالمطار رهينتين.

ووصل المشتبه بهم إلى مطار غواروليوس في ساو باولو في شاحنة صغيرة سوداء تحمل شعارات تشبه شعارات الشرطة الاتحادية البرازيلية، وفقا للقطات من كاميرات المراقبة.

وغادر 4 رجال ملثمين العربة وكان واحد منهم على الأقل يحمل بندقية وواجهوا العمال في المطار ثم بدأوا في تحميل العربة بالبضائع.

Grupo fortemente armado invade terminal de cargas de Cumbica, faz reféns e rouba barras de ouro.



Eles entraram no aeroporto com duas viaturas clonadas da Polícia Federal, sem placas. Supervisor da logística e mais um funcionário foram mantidos reféns.#SP#SPNoticiaspic.twitter.com/vlkX8qkkaC — São Paulo Notícias (@_SPNoticias) July 25, 2019

وقال تقرير للشرطة إن اللصوص غادروا حاملين 750 كيلوغراما من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، وبعد أن أخذوا اثنين من عمال المطار رهينتين. وأوضحت الشرطة أن اللصوص لا يزالون طلقاء.

وقالت متحدثة باسم المطار إنه لم يُصب أي أحد بسوء جراء الهجوم، ولكنها لم تعلق على مسألة الرهينتين.

Que assalto!!!!!!!!!!!

Ladrões levam mais de 750 quilos em barra de ouro do terminal de cargas do aeroporto de Cumbica. Acompanhe o vídeo da ação dos assaltantes. pic.twitter.com/QSx8fI10Io — Favela Caiu no Face (@FavelaCaiunoFC) July 26, 2019

المصدر: رويترز