أردوغان يثمن قرار بوتين بخصوص تأشيرة الدخول

ثمن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرار روسيا بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك واعتبر ذلك "ثمرة الحوار القائم" بين البلدين.

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وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، يوم الخميس، إن "رفع الحكومة الروسية تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك ناتج عن الحوار بيننا منذ فترة طويلة، وعن العلاقات الجيدة بين البلدين حول مثل هذه القضايا".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وعد بهذه الخطوة منذ فترة، والآن تحققت على أرض الواقع.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن إلغاء بعض التدابير الاقتصادية المفروضة على تركيا، حيث أصبح الآن بإمكان فئات محددة من الأتراك زيارة روسيا دون تأشيرة سفر.

يشار إلى أن الرئيس بوتين كان قد وقع في فبراير 2019 مرسوما ينص على إلغاء تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الرسمية التركية ورجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك.

وكانت موسكو قد علقت في 2016 ، بعد إسقاط سلاح الجو التركي قاذفة روسية فوق سوريا، العمل باتفاقية وقعتها مع أنقرة في 2010 كانت تسمح للمواطنين الأتراك بدخول روسيا دون تأشيرة والإقامة على الأراضي الروسية لمدة أقصاها 30 يوما.

المصدر: الأناضول